Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен пересмотреть участие страны в Совете Европы и ЕСПЧ в случае, если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут пересмотрены.

Напомним, Азербайджан 24 января на последней сессии ПАСЕ принял решение о прекращении взаимодействия с ассамблеей до дальнейшего уведомления. Это в знак протеста против применения практики двойных стандартов в отношении Баку.

О дальнейшем развитии отношений между Баку и Евросоюзом, TRT на русском поговорил с заслуженным журналистом Азербайджана, политологом Наиром Алиевым:

— На протяжении многих лет Азербайджан неоднократно доказывал словом и делом, что не поддается давлению. Это можно было увидеть по взаимоотношениям между Баку и Вашингтоном и, само собой, между Баку и Парижем. Вот теперь это дошло и до Страсбурга.

Серия антиазербайджанских резолюций, которые были приняты не только в ПАСЕ, но и Европарламенте, а также очень резкие и необоснованные выступления представителей западных делегаций в ПАСЕ, например, Франка Швабе, еще больше накалило эту обстановку.

Поэтому, когда стало ясно, что в ПАСЕ будет вынесено решение о том, чтобы заморозить деятельность азербайджанской делегации, азербайджанская делегация пошла на опережение и заявила, что замораживает свою работу.

— Сблизит ли это решение Баку с Москвой, которая вышла из ПАСЕ в 2022 году?

— Нельзя говорить о том, что это какая-то скоординированная работа с Россией или что теперь Азербайджан станет еще ближе с Москвой. Это не связанные между собой процессы. Баку продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, но при этом, конечно, Россия остается для страны большим и серьезным партнером. Никто не будет рвать и связи с Евросоюзом, поскольку это будет странно и нецелесообразно.

— Насколько важно для Баку участие в ПАСЕ?

— Для Баку это была лишь площадка для донесения позиции страны. Но в последние годы мы видим, что вместо конструктивизма, как из рога изобилия льются резолюции открытой антиазербайджанской направленности. Люди, которые делают подобные заявления, не понимают сути проблемы на Южном Кавказе. Они обвиняют Азербайджан, но совсем не осуждают этнические чистки, которые проводила Армения в 90-е годы. Если будет такая политическая целесообразность, то Баку без проблем может покинуть Совет Европы и не будет об этом жалеть.

— Как потенциальный выход из Совета Европы и ЕСПЧ оценивается в обществе?

— Последние несколько дней в обществе идет дискуссия по этому поводу и никаких возражений из-за возможного ухода нет.