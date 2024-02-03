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В РФ атаковано нефтяное предприятие
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде частично остановит работу вследствие атаки дронов
В РФ атаковано нефтяное предприятие
Завод «ЛУКОЙЛ» в Волгограде / Фото: Reuters / Others
3 февраля 2024 г.

В результате атаки беспилотников, совершенной в ночь на субботу на завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», на предприятии возник пожар, охвативший 300 кв. м. Власти региона заявили, что пожар был локализован к утру, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал.

По информации «Коммерсанта», часть производственного цикла на заводе будет остановлена до устранения повреждений.

Региональное издание v1.ru сообщает, что, судя по снимкам, была повреждена технологическая установка первичной переработки нефти.

Украинская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники утверждает, что два беспилотника поразили установку, без которой завод может потерять значительную часть производственной мощности. По их информации, атака была осуществлена СБУ.

Волгоградский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Южном федеральном округе РФ, мощностью 14,8 млн тонн в год.

Губернатор Волгоградской области прокомментировал, что пожар стал следствием падения сбитого беспилотника. Военное ведомство РФ в свою очередь сообщило, что над Волгоградской областью были «перехвачены и уничтожены» два дрона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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