Как сообщает со ссылкой на дипломатов азербайджанское информагентство Report, Баку может принять решение о выходе из Совета Европы и Европейского суда по правам человека к концу текущего года, если Парламентская ассамблея Совета Европы не изменит свою «позицию по отношению к Азербайджану».

Тот же Report сообщает, что в субботу пограничные структуры задержали гражданина Чехии, незаконно пересекшего армяно-азербайджанскую границу. Со ссылкой на осведомленный источник, также сообщается, что в последнее время посещения границы представителями ряда европейских стран участились, что может свидетельствовать об активной разведке со стороны иностранных структур.

Ранее, 24 января делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила с заявлением, заявив о недопустимости «исламофобии» и «азербайджанофобии» на полях ассамблеи и объявив о решении «прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления». Это произошло после комментария представителя Германии Франка Швабе, выразившего сомнения в уместности присутствия азербайджанской делегации.