Около 200 000 человек вышли на улицы Германии, чтобы выразить свой протест крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). При этом самой масштабной стала акция в Берлине, где у Рейхстага собралось около 150 000 демонстрантов.

Протестующие шли под лозунгом «Wir sind die Brandmauer» (где подразумевается игра слов — брандмауэром в обиходе называется программное обеспечение, не допускающее работы потенциально вредоносных программ), выражая свое неприятие экстремизма неонацистского толка. Протесты прогремели также в Майнце, Дрездене и Ганновере.

Канцлер Олаф Шольц приветствовал демонстрации как «сильный знак в пользу демократии и конституции». Он подчеркнул общенациональный масштаб события, добавив: «В малых и больших городах по всей стране многие граждане объединяются, чтобы выступить против (…) ненависти и языка вражды».

Популярность АдГ вызывает беспокойство у оппонирующих партий, особенно в преддверии сентябрьских выборов в восточных землях Германии в этом году несмотря на некоторое снижение поддержки согласно последним опросам.

Якоб Спрингфельд, представляющий НПО «Сеть солидарности Саксонии», выразил удивление по поводу столь долгой реакции антифашистских сил.

«Но сейчас уже есть сдвиг. И он вселяет надежду», — прокомментировал он.

Недавний опрос показал, что поддержка АдГ упала — впервые с лета прошлого года — ниже 20%.

Партия сохраняет при этом второе место, уступая лишь оппозиционным консерваторам с их 32%, в то время как левоцентристские социал-демократы Шольца находятся на третьем — с 15% поддержки.

Протесты последовали за сообщением о встрече в прошлом месяце высокопоставленных функционеров АгД, где обсуждались планы по массовой депортации иностранных граждан.

В свою очередь один из сопредседателей партии Тино Хрупалла, признавая право граждан на протест, предостерег их от риска вовлечения в «политические манипуляции», добавив, что немцев с «мигрантским прошлым» политика партии не коснется.