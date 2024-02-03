ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как турецкий город Нурдагы отстраивают с нуля после землетрясения 6 февраля
Нурдагы — это один из пострадавших городов на юго-востоке Турции после землетрясения 6 февраля 2023 года, который приходится восстанавливать заново. Журналист TRT на русском прошелся по окрестностям, чтобы увидеть как живут люди год спустя после удара стихии. #trtнарусском #землетрясение #турция #нурдагы #разрушение #землетрясениевтурции #стихия #дом #новыйдом #новаяжизнь #trtrussian
ииьтит / Others
3 февраля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us