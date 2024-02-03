Как турецкий город Нурдагы отстраивают с нуля после землетрясения 6 февраля

Нурдагы — это один из пострадавших городов на юго-востоке Турции после землетрясения 6 февраля 2023 года, который приходится восстанавливать заново. Журналист TRT на русском прошелся по окрестностям, чтобы увидеть как живут люди год спустя после удара стихии. #trtнарусском #землетрясение #турция #нурдагы #разрушение #землетрясениевтурции #стихия #дом #новыйдом #новаяжизнь #trtrussian