Рискуя жизнью, Рохинья бегут из Мьянмы и Бангладеш

Около тысячи мусульман-рохинья погибли за 2 года в Адаманском море в попытке сбежать из Мьянмы и Бангладеш в Индонезию, заявил представитель УВКБ ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бабар Балоч. В прошлом году около 4,5 тыс рохинья (75% женщины и дети) в поисках лучшей жизни отправились на лодках в опасный путь. #trtнарусском #рохинья #мьянма #бангладеш #индонезия #мусульмане #беженцы #trtrussian