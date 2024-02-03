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Рискуя жизнью, Рохинья бегут из Мьянмы и Бангладеш
Около тысячи мусульман-рохинья погибли за 2 года в Адаманском море в попытке сбежать из Мьянмы и Бангладеш в Индонезию, заявил представитель УВКБ ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бабар Балоч. В прошлом году около 4,5 тыс рохинья (75% женщины и дети) в поисках лучшей жизни отправились на лодках в опасный путь. #trtнарусском #рохинья #мьянма #бангладеш #индонезия #мусульмане #беженцы #trtrussian
тити / Others
3 февраля 2024 г.
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