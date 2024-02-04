ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Рейды и аресты: эскалация насилия на Западном берегу
Оккупационная армия Израиля провела аресты среди мирного населения на Западном берегу реки Иордан. В ходе жестких рейдов были задержаны 16 человек
Рейды и аресты: эскалация насилия на Западном берегу
Рейды на Западном берегу. / Photo: Reuters
4 февраля 2024 г.

Израильская оккупационная армия начала новую волну рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили ивритоязычные издания. По их данным, военные в координации со спецслужбами и так называемой «пограничной полицией» провели вылазки сразу в нескольких населенных пунктах, задержав в общей сложности 16 человек.

Формальным поводом для арестов стали подозрения в терроризме. В домах палестинцев оккупационная армия искала оружие, самодельную взрывчатку и военную амуницию.

Официальные данные властей Израиля демонстрируют, что с начала полномасштабного вторжения в сектор Газа на Западном берегу реки Иордан были задержаны около 3 тыс. палестинцев. Более чем 1,3 тыс. человек из числа задержанных инкриминируют членство в движении ХАМАС.

В свою очередь, Ассоциация палестинских заключенных и Комитет по делам палестинских заключенных неоднократно выступали в эти месяцы с предупреждениями, что такие многочисленные рейды нарушают права человека.

Известны случаи, когда оккупационная армия избивала задержанных и их родственников. Отдельно правозащитники возмущались тем, что большинству людей не предъявляют каких-либо конкретных обвинений. Законодательство Израиля позволяет помещать их под стражу на большой срок –– до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без возможности юридически защищать себя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us