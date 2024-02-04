Израильская оккупационная армия начала новую волну рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили ивритоязычные издания. По их данным, военные в координации со спецслужбами и так называемой «пограничной полицией» провели вылазки сразу в нескольких населенных пунктах, задержав в общей сложности 16 человек.

Формальным поводом для арестов стали подозрения в терроризме. В домах палестинцев оккупационная армия искала оружие, самодельную взрывчатку и военную амуницию.

Официальные данные властей Израиля демонстрируют, что с начала полномасштабного вторжения в сектор Газа на Западном берегу реки Иордан были задержаны около 3 тыс. палестинцев. Более чем 1,3 тыс. человек из числа задержанных инкриминируют членство в движении ХАМАС.

В свою очередь, Ассоциация палестинских заключенных и Комитет по делам палестинских заключенных неоднократно выступали в эти месяцы с предупреждениями, что такие многочисленные рейды нарушают права человека.

Известны случаи, когда оккупационная армия избивала задержанных и их родственников. Отдельно правозащитники возмущались тем, что большинству людей не предъявляют каких-либо конкретных обвинений. Законодательство Израиля позволяет помещать их под стражу на большой срок –– до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без возможности юридически защищать себя.