США и Великобритания провели совместную атаку по Йемену

США и Великобритания нанесли авиаудары по 36 объектам, принадлежащим хуситам, в 13 различных регионах Йемена, уничтожив склады оружия, авиацию, ракетные комплексы, радары и пусковые установки хуситов, заявили в Минобороны США. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завило, что в результате совместной атаки уничтожены 6 противокорабельных ракет хуситов в Красном море. #Йемен #хуситы #США #Великобритания #атака #удар