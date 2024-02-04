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США и Великобритания провели совместную атаку по Йемену
США и Великобритания нанесли авиаудары по 36 объектам, принадлежащим хуситам, в 13 различных регионах Йемена, уничтожив склады оружия, авиацию, ракетные комплексы, радары и пусковые установки хуситов, заявили в Минобороны США. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завило, что в результате совместной атаки уничтожены 6 противокорабельных ракет хуситов в Красном море. #Йемен #хуситы #США #Великобритания #атака #удар
США и Великобритания провели совместную атаку по Йемену / Others
4 февраля 2024 г.
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