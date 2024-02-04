ПОЛИТИКА
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Скандальный журналист приехал в Россию
Телеведущий Такер Карлсон был замечен в Москве. Ранее он выражал намерение взять интервью у президента Владимира Путина
Скандальный журналист приехал в Россию
Такер Карлсон. / Photo: Reuters
4 февраля 2024 г.

Скандальный американский телеведущий Такер Карлсон, в прошлом работавший на близкий к консервативному лагерю телеканал Fox News, находится с конфиденциальным визитом в Москве. Об этом сообщили российские СМИ, уточнив, что журналист прибыл еще 1 февраля.

Карлсона заметили 3 февраля в Большом театре на балете «Спартак». Несмотря на то, что телеведущий не анонсировал свой визит в Москву, лидеры мнений в США предполагают, что речь может идти об организации интервью с президентом Владимиром Путиным.

Карлсона в США неоднократно критиковали за лояльность российской политике и скепсис по поводу необходимости оказывать военную помощь Украине, в связи с чем американские СМИ нередко называли его «сторонником» российского телевидения.

В сентябре 2023 года Карлсон рассказал швейцарскому журналу Die Weltwoche, что прилагал большие усилия для того, чтобы взять интервью у российского лидера, однако ему не разрешило организовать это руководство США. Тогда он обвинил исполнительную власть в систематических попытках получить контроль над всеми американскими СМИ.

В свою очередь, в том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона получает «десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью».

«Мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», –– выразил уверенность пресс-секретарь российского лидера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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