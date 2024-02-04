Возвращение космического корабля Dragon, на борту которого находится первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, перенесено на 6 февраля.

«Приветствую вас из окна нового мира, который мы открыли, — поделился соответствующей публикацией в соцсетях астронавт, добавив — В свете восходящей звезды и полумесяца нашего флага, и расширяя границы науки и исследований, я глубоко осознаю ценность и ответственность этого момента. Нам предстоит подождать еще немного, прежде чем мы сможем вернуться на Землю. С нетерпением жду возможности вернуться на Родину с опытом, полученным в ходе этого уникального путешествия, чтобы внести вклад в развитие науки и технологий в моей родной стране».

Стоит отметить, что возвращение на Землю корабля Dragon с экипажем Axiom-3, в который входит турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, было отложено на 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.