ТУРЦИЯ
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Турция ждет возвращения своего героя
Сам Гезеравджи выразил свое нетерпение вернуться на Родину, дабы поскорее поделиться бесценным опытом
Турция ждет возвращения своего героя
Альпер Гезеравджи / Others
4 февраля 2024 г.

Возвращение космического корабля Dragon, на борту которого находится первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, перенесено на 6 февраля.

«Приветствую вас из окна нового мира, который мы открыли, — поделился соответствующей публикацией в соцсетях астронавт, добавив — В свете восходящей звезды и полумесяца нашего флага, и расширяя границы науки и исследований, я глубоко осознаю ценность и ответственность этого момента. Нам предстоит подождать еще немного, прежде чем мы сможем вернуться на Землю. С нетерпением жду возможности вернуться на Родину с опытом, полученным в ходе этого уникального путешествия, чтобы внести вклад в развитие науки и технологий в моей родной стране».

Стоит отметить, что возвращение на Землю корабля Dragon с экипажем Axiom-3, в который входит турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, было отложено на 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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