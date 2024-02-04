Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила правительство Израиля о необходимости предотвратить оккупацию южной части сектора Газа.

По словам Бербок, намерения израильского правительства вызвали у нее ужас.

«Операцию в Рафахе –– последнем и переполненном людьми населенном пункте –– невозможно оправдать, –– заявила она в интервью немецким изданиям. –– Уже некоторое время мы совместно с американскими партнерами пытаемся донести до израильского правительства мысль, что люди в секторе Газа не могут просто раствориться в воздухе».

О том, что оккупационная армия Израиля может расширить боевые действия до Рафаха, ее военачальники говорят открыто. По их словам, модель вторжения будет повторять ту, которая применялась по отношению к крупному городу Хан-Юнус.

Этот сценарий грозит расширением масштабов гуманитарной катастрофы. В Рафахе и окрестностях сейчас находятся около 1,3 из 2,2 млн жителей палестинского эксклава, которые пытаются укрыться от израильского вторжения.

В февральском докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечается, что тысячи людей по-прежнему направляются в город Рафах на юге, в котором уже проживает более половины населения Газы. По данным ооновских структур, большинство из переселенцев живет во временных жилищах, палатках или под открытым небом.