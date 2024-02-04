Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на 4 февраля нанесли 48 ударов по территории Йемена. Об этом проинформировал представитель хуситского движения Яхья Сариа.

Он уточнил, что йеменская столица Сана и ее окрестности подверглись суммарно 13 авиаударам, в то время как 11 ударов были нанесены по провинции Таиз, 9 –– по территории провинции Эль-Ходейда, 7 –– по провинции Хаджа, 7 –– по провинции Эль-Бейда, 1 –– по провинции Саада.

Отдельно Сариа заметил, что «эти нападения не останутся без ответа».

Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, в результате ночных запусков было поражено только 36 целей. Поддержку американским и британским силам в операции оказывали Австралия, Бахрейн, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия.

Напомним, что в ноябре 2023 года хуситы уведомили международное сообщество, что в ответ на вторжение израильской армии в сектор Газа они будут наносить удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море. С тех пор корабли, имевшие прямое или косвенное отношение к стране, систематически подвергалсиь нападениям беспилотников и ракет со стороны Йемена.

В январе США и Британия объявили о начале ответных залпов по хуситам. С тех пор обмены ударами приобрели систематический характер.