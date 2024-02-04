ТУРЦИЯ
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Эрдоган: возрождение Газиантепа идет быстрыми темпами
Турция восстанавливает зону, пострадавшую год назад в результате землетрясения, быстрыми темпами. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, нация, пережившая масштабную катастрофу, продемонстрировала «единство века»
Эрдоган: возрождение Газиантепа идет быстрыми темпами
Президент Реджеп Тайип Эрдоган. / Photo: AA
4 февраля 2024 г.

Турция продолжает «бесперебойную работу по реконструкции и возрождению зоны землетрясения». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по видеосвязи на церемонии вручения ключей от новых домов в Газиантепе.

«Мы всегда сохраняли вопрос с зоной бедствия в своей повестке дня, –– заявил глава государства. –– Мы никогда не позволяем предвыборной программе опережать программу по борьбе с последствиями землетрясений. Наши граждане, находящиеся в зоне землетрясения, также своими глазами увидели эту искреннюю работу».

На данный момент власти закончили в провинции работу с 6,1 тыс. зданий, которые должны были быть снесены. Раздача ключей в то же время происходит для 10,7 тыс. новых домов в Газиантепе.

«Строительство наших 14 тыс. домов продолжается быстрыми темпами. Нам не будет покоя, пока последний наш гражданин не воссоединится со своим домом», –– отметил Эрдоган, добавив, что Турция преодолевает последствия масштабной катастрофы, «демонстрируя единство века».

«Возможно, были какие-то недочеты, могли быть задержки, –– заметил глава государства. –– 85 млн человек являются свидетелями того, как искренне мы работаем в зоне землетрясения. Мы стремимся ускорить эти усилия с помощью различных проектов и исследований».

Отдельно президент заметил, что локальные органы власти получили грантовую поддержку в размере 56 млрд лир для развития инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения, функционирования канализации и очистных сооружений в зоне землетрясения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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