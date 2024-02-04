ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Переполох в Конгрессе: в США хотят «отделить» Украину от Израиля
Администрация президента США раскритиковала законодательную инициативу группы конгрессменов, которая предполагает выделение $17,6 млрд на помощь Израилю без предоставления дополнительных денег на поддержку Украины
Переполох в Конгрессе: в США хотят «отделить» Украину от Израиля
Конгресс США. / Photo: Reuters
4 февраля 2024 г.

Американская администрация выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса законодательной инициативы, которая предписывает направить $17,6 млрд на помощь Израилю без упоминания о необходимости дополнительной поддержки Украины.

«Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», –– говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, администрация Джо Байдена «решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины в самообороне» и «лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население».

Незадолго до этого группа конгрессменов представила инициативу, которая разводит по разные стороны два вопроса –– помощь Израилю и выделение средств Украине. Голосовать по ней планируется на предстоящей неделе.

Так, в документе прописано выделение $4 млрд на пополнение запасов боеприпасов для израильских систем «Железный купол» и «Праща Давида», $1,2 млрд на развитие лазерной системы «Железный луч», $3,5 млрд на закупку других видов оружия для оккупационной армии.

Кроме того, авторы законопроекта предусмотрели выделение $1 млрд на расширение линии производства артиллерийских систем и снарядов, а также $4,4 млрд на восполнение американских запасов вооружений, переданных Израилю.

О необходимости поддержки Киева в законопроекте не говорится.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us