Американская администрация выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса законодательной инициативы, которая предписывает направить $17,6 млрд на помощь Израилю без упоминания о необходимости дополнительной поддержки Украины.

«Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», –– говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, администрация Джо Байдена «решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины в самообороне» и «лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население».

Незадолго до этого группа конгрессменов представила инициативу, которая разводит по разные стороны два вопроса –– помощь Израилю и выделение средств Украине. Голосовать по ней планируется на предстоящей неделе.

Так, в документе прописано выделение $4 млрд на пополнение запасов боеприпасов для израильских систем «Железный купол» и «Праща Давида», $1,2 млрд на развитие лазерной системы «Железный луч», $3,5 млрд на закупку других видов оружия для оккупационной армии.

Кроме того, авторы законопроекта предусмотрели выделение $1 млрд на расширение линии производства артиллерийских систем и снарядов, а также $4,4 млрд на восполнение американских запасов вооружений, переданных Израилю.

О необходимости поддержки Киева в законопроекте не говорится.