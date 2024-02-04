Турецкий бронетранспортер пятого поколения PARS ALPHA 8X8 производства компании FNSS был впервые презентован на международной выставке оборонной продукции World Defense Show в Саудовской Аравии.

Гендиректор FNSS Наил Курт заявил Anadolu, что восьмиколесный PARS ALPHA представляет собой результат 35-летних усилий инженеров, которые стремились объединить между собой прежние технологические разработки, многолетний опыт, адаптироваться к запросам клиентов и учесть оценки военных специалистов.

Это сделало PARS ALPHA 8X8 машиной, которая обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с зарубежными аналогами.

Так, в традиционных боевых бронированных машинах, по словам Курта, есть впереди отделение, где находится машинист, рядом –– отсек силовой группы и отдельный отсек сзади. Машины PARS отличает то, что впереди есть отсек, где могут сидеть как машинист, так и, при необходимости, наводчик, командир или другие члены экипажа.

Он рассчитан на двух человек и имеет угол обзора более 180 градусов. За ним расположено место для силовой группы, которое соединено отдельным коридором с отсеком, где базируется другое оборудование и личный состав.

В свою очередь, в PARS ALPHA большое преимущество обеспечивает то, что отделение для машиниста и прочего личного состава находятся сзади и изолированы от моторного отделения спереди.

Вместе с тем в бронетранспортере есть продвинутая баллистическая защита и защита от мин в системе передних колес.

В отличие от других машин этого семейства, габариты нового бронетранспортера сокращены примерно на 60-70 сантиметров, отмечает Курт. В свою очередь, мощность таких машин приближается к 700 лошадиным силам, а внутреннее пространство расширено почти на 2-2,5 куб.м.

Курт подчеркивает, что увеличение внутреннего пространства даст возможность бронетранспортеру перевозить большие объемы оружия.

«Мы считаем, что в этом отношении PARS ALPHA превосходит конкурентов», –– отметил гендиректор FNSS.

Как сообщал ранее TRT на русском, продукция турецкой оборонной промышленности привлекает большой интерес покупателей в Персидском заливе прежде всего из-за своего высокого качества и отсутствия политической компоненты в сделках.