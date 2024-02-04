Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что военная кампания Белого дома по нанесению ударов в Сирии и Ираке в ответ на гибель американского персонала в Иордании не достигает поставленных целей.

«Если целью является сдерживание Ирана, то вы с треском провалились. Если целью является защита американских войск, вы не достигаете своей цели. Если вы убедили Иран, что не желаете более широкой войны, они вам поверят… Они нас не боятся», –– выразил уверенность представитель Республиканской партии.

По его словам, «ничего не изменится», если не санкционировать прямой удар по иранскому руководству или по «кошельку» Тегерана.

«Если мы ударим по их нефтяному бизнесу, нам не понадобятся пилотируемые самолеты. У них есть четыре нефтеперерабатывающих завода, которые можно увидеть из космоса. Если вы нокаутируете один из них, это остановит все», — сказал Грэм.

В эфире канала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 февраля отказался «подтверждать или исключать» какие-либо силовые действия американской армии, когда ему был задан вопрос о том, может ли Белый дом санкционировать удары по иранской территории.

В 2020 Грэм уже выступал за силовой сценарий против Тегерана. Так, комментируя обострение вокруг Сирии и Ирака, он призывал занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа оставить Тегеран «без нефтяного бизнеса». Тогда законодатель отмечал, что у Белого дома «есть все полномочия», чтобы дать военный ответ непосредственно на территории Ирана.