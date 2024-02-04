Правительство Израиля работает над прекращением в секторе Газа работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Такие планы анонсировал министр иностранных дел Исраэль Кац.

В своем микроблоге глава МИД обвинил БАПОР в терроризме и заявил, что агентство «увековечивает ложную версию о необходимости возвращения палестинских беженцев в Израиль».

«Мы активно работаем над выведением БАПОР из Газы. Они часть проблемы, а не часть ее решения», –– откровенно сообщил Кац.

Недавно ряд стран, включая США, Великобританию, ФРГ и Канаду, проинформировал о заморозке финансирования БАПОР на фоне прозвучавших в адрес агентства обвинений в связях с ХАМАС. Решение, как сообщали СМИ, было принято под мощным давлением израильских властей.

В свою очередь, сотрудники БАПОР разочарованы решениями международных доноров.

«Они чувствуют себя брошенными международным сообществом», –– заявлял генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.

По оценкам агентства, прекращение его деятельности в оккупированной Газе усугубит гуманитарный кризис.