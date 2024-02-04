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Хакан Фидан: цель Израиля не безопасность — экспансия
Израиль в действительности не заботится о сфере безопасности — он добивается только новых территориальных приобретений. Об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан: цель Израиля не безопасность — экспансия
Глава МИД Турции Хакан Фидан. / Photo: AA
4 февраля 2024 г.

Правительство Израиля ставит свои территориальные приобретения выше заботы о сфере безопасности. Об этом заявил, выступая в телеэфире, глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя продолжающееся вторжение оккупационной армии в сектор Газа.

«Израиль не гонится за безопасностью. Израиль хочет больше территорий», –– обратил внимание шеф турецкой дипломатии.

Фидан подчеркнул, что Израиль не будет находиться в реальной безопасности до тех пор, пока его правительство не даст зеленый свет на создание палестинского государства.

Отдельно глава МИД Турции коснулся перспективы обострения трений между США и Ираном на Ближнем Востоке в свете непрекращающегося обмена ударами. По его словам, всем сторонам необходимо избегать расширения масштабов конфликта.

«Ситуация не очень хорошая», –– констатировал министр.

В то же время Фидан выразил уверенность, что решение администрации президента Джо Байдена нанести интенсивные удары по позициям местных группировок в Сирии и Ираке в ответ на гибель своих военных в Иордании –– это игра с огнем.

«Когда вы играете с огнем, этот огонь может превратиться в пожар в любой момент, –– заметил министр иностранных дел, добавив, что ситуация способна выйти из-под контроля на каком-то этапе. –– Здесь мы сталкиваемся с риском. Этот вопрос неуправляемости является угрозой».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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