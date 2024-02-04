Глава турецкой дипломатии прокомментировал повестку дня в эфире телеканала A Haber. Глава турецкой дипломатии выразил уверенность в скором решении Конгресса США по продаже истребителей F-16 Анкаре.

«Как только мы одобрили в парламенте шведский закон, президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ был передан той стороне, и об этом было сообщено Конгрессу. Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов [о сделке с Турцией] есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», — объяснил Фидан, указывая на ожидание решения американских законодателей по сделке с F-16.

Фидан упомянул о предварительной договоренности между Анкарой и Вашингтоном относительно шагов по F-16 после решения вопроса о членстве Швеции в НАТО, подчеркнув, что обычно администрация США не направляет в Конгресс подобные письма и запросы без предварительного согласия законодателей.

Фидан также заявил, что США использовали покупку у России зенитных ракетных систем С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35, выразив сожаление по поводу финансовых и операционных потерь страны.

«Проблема с исключением из программы F-35 стала отражением нашей политики и стремлений улучшить наши возможности ПВО. Мы не смогли получить от партнеров по НАТО ожидаемую поддержку, и у нас появилось соглашение с Россией по С-400. Американцы в своем правовом поле использовали его в качестве предлога [для исключения Турции из программы F-35]», — отметил он, подчеркнув активные усилия страны по возмещению убытков и разработку собственной системы ПВО вместе с доктриной эшелонированной ПВО малой, средней и большой дальности с использованием систем Hisar от компании Roketsan.