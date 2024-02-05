В заявлении, размещенном в социальных сетях, отмечается, что приблизительно в 05:30 утра по местному времени силы CENTCOM совершили удар по наземной базе хуситов с применением крылатой ракеты.

Кроме того, военные сообщили о проведении ударов в 10:30 утра по четырем противокорабельным крылатым ракетам, готовившимся к запуску в Красном море.

В заявлении отмечается, что силы США выявили ракеты, находящиеся под контролем хуситов, и определили их как прямую угрозу кораблям Военно-морского флота США и торговым судам в регионе.

Командование подчеркивает, что эти действия направлены на защиту свободы мореплавания и обеспечение безопасности международных вод.

С начала ноября 2023 года движение «Ансаруллах» осуществляет атаки на суда в Красном море, особенно в проливе Баб-эль-Мандеб, который омывает прибрежные районы Йемена, находящиеся под контролем хуситов. Этот пролив является ключевым транзитным маршрутом к Красному морю, Суэцкому каналу и Средиземному морю.

Хуситы утверждают, что их действия направлены на прекращение атак Израиля на палестинцев в секторе Газа. Они подчеркивают, что подвергают атакам только суда, связанные с Израилем.

Ранее, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по базам хуситов в Йемене, атаковав более 30 объектов. Нидерланды, Канада, Бахрейн, Австралия, Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея поддержали операцию, признавая ее как «право на самооборону». В ответ хуситы назвали удары «неоправданными» и заявили, что будут продолжать атаковать суда в Красном море.