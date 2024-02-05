Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, в интервью телеканалу A-haber прокомментировал ключевые аспекты международной политики. Глава МИД Турции подчеркнул важность отношений между Турцией и Египтом.

«Наши двусторонние отношения важны по следующим причинам: они важны с точки зрения региональной безопасности, они чрезвычайно важны с точки зрения торговли. Нормализация отношений важна для того, чтобы Египет мог получать определенную поддержку и технологии. У нас также есть соглашение о предоставлении Турцией беспилотных летательных аппаратов и других технологий. Наше сотрудничество в Африке также важно, особенно в Ливии», — рассказал глава турецкой дипломатии.

Фидан также отметил тесные экономические связи между двумя странами: «В Египте насчитывается множество турецких инвесторов, и мы хотим увеличить эти инвестиции. Египет для нас — братская и дружеская страна возможностей».