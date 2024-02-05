Владимир Зеленский признал, что хочет уволить главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, а также думает о смене руководителей и в гражданских отраслях.

«Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой [Залужного], это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны», — уточнил Зеленский.

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на депутатов Верховной рады сообщили об отставке Залужного из-за конфликта с украинским лидером. Якобы главкома планировалось перевести на должность посла в одной из европейских стран, а вместо него назначить главу украинской разведки Кирилла Буданова. Однако в аппарате Зеленского опровергли эти сообщения. СМИ писали, что Залужный отказался от перехода на другую должность.

Газета Times писала, что президент Украины все же отправил главкома в отставку, однако был вынужден отменить решение после давления со стороны США и Великобритании.

Позже Залужный опубликовал колонку в CNN, где впервые публично раскритиковал руководство Украины. Главком обвинил политических лидеров страны (не называя при этом имя Зеленского) в неспособности обеспечить мобилизацию и запустить работу украинского военно-промышленного комплекса.

По мнению военачальника, Украине придется смириться с сокращением западной военной помощи. Потому Украине нужно сосредоточиться на создании «новой государственной системы технологического перевооружения». Залужный предлагает делать ставку на беспилотники. Они, по словам главкома, обойдутся дешевле авиации, позволят втянуться Украине в позиционную войну и дадут ВСУ преимущество в небе.

Опрос Киевского института социологии показал, что в декабре рейтинг главкома был выше, чем у Зеленского: Залужного поддерживает 88% украинцев, а президента — 62%.