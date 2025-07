В Лос-Анджелесе состоялась 66-й церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Певица Тейлор Свифт была удостоена награды за лучший альбом года с альбомом Midnights, став первой исполнительницей в истории, получившей этот трофей четыре раза.

В категории «Песня года» победу одержала Билли Айлиш с треком What Was I Made For? из фильма «Барби».

Церемония награждения отметила лучшие песни и альбомы, выпущенные в период с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023 года, в 94 категориях. Среди самых значимых наград выделяются «Песня года», «Альбом года», «Запись года» и «Лучший новый исполнитель».

В номинации «Лучшая песня года» конкуренцию Билли Айлиш составили Дуа Липа, Джон Батист, Лана Дель Рей, Майли Сайрус, Тейлор Свифт, Оливия Родриго и SZA с их хитами.

За звание «Лучшего альбома года» помимо Midnights Тейлор Свифт боролись альбомы от Boygenius, Жанель Монэ, Джона Батиста, Ланы Дель Рей, Майли Сайрус, Оливии Родриго и SZA.

Майли Сайрус была награждена в категории «Запись года» за композицию Flowers, которая восемь недель возглавляла музыкальный чарт Billboard.

Виктория Моне выиграла в категории «Лучший новый исполнитель», а Тейлор Свифт также получила награду в категории «Лучший вокальный поп-альбом».

На церемонии награждения Свифт анонсировала выход своего 11-го альбома The Tortured Poets Department в апреле.

В этом году впервые были представлены три новые категории: «Лучшее африканское музыкальное исполнение», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая данс-поп-запись».