В результате «минного террора» со стороны Армении с ноября 2020 года погибли более 343 граждан Азербайджана. Об этом заявили в МИД республики. В Министерстве призвали международных наблюдателей сделать всё, чтобы Ереван прекратил «минный террор».

«Угроза заложенных Арменией наземных мин актуальна как никогда. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к еще большим потерям и травмам. Сегодня в результате взрыва тяжело пострадал мирный житель Азербайджана, ему ампутировали ногу», — заявили в ведомстве.

В МИД страны 25 января заявили, что Азербайджан ждет от Армении точных карт всех заминированных территорий в Карабахе. Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила о намерении в ближайшие дни передать Баку восемь формуляров минных полей.

«‎Азербайджанская сторона ожидает от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий, которые до сих пор не представлены в полном объеме‎», — говорится в сообщении Министерства.

При этом в ведомстве уточнили: достоверность той части карт минных полей, которые Ереван всё-таки передал Баку, составила всего 25%.

«‎Мы неоднократно заявляли, что эти карты непригодны и неполноценны, они не отражают реального положения дел. Хотя в них указано, что на территориях Азербайджана заложено якобы 400 тыс. мин, имеются факты, что в реальности количество мин превышает 1 млн»‎, — подчеркнули в МИД.

Дипломаты ведомства также указали на то, что свыше 55% взрывов мин в последние годы произошло за пределами территорий, указанных на предоставленных Ереваном картах.

2 февраля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны ЕС от военной помощи Армении.

На встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой азербайджанский министр подчеркнул: «Применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствуют установлению стабильного мира в регионе».

Дипломат уточнил: инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) не помогает диалогу между ЕС и Баку.

При этом Байрамов отметил: впервые за последние 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира. Но если Евросоюз или отдельные его члены будут оказывать Армении военную помощь, это «‎‎нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе», заключил министр