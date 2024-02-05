В результате «минного террора» со стороны Армении с ноября 2020 года погибли более 343 граждан Азербайджана. Об этом заявили в МИД республики. В Министерстве призвали международных наблюдателей сделать всё, чтобы Ереван прекратил «минный террор».
«Угроза заложенных Арменией наземных мин актуальна как никогда. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к еще большим потерям и травмам. Сегодня в результате взрыва тяжело пострадал мирный житель Азербайджана, ему ампутировали ногу», — заявили в ведомстве.
В МИД страны 25 января заявили, что Азербайджан ждет от Армении точных карт всех заминированных территорий в Карабахе. Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила о намерении в ближайшие дни передать Баку восемь формуляров минных полей.
«Азербайджанская сторона ожидает от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий, которые до сих пор не представлены в полном объеме», — говорится в сообщении Министерства.
При этом в ведомстве уточнили: достоверность той части карт минных полей, которые Ереван всё-таки передал Баку, составила всего 25%.
«Мы неоднократно заявляли, что эти карты непригодны и неполноценны, они не отражают реального положения дел. Хотя в них указано, что на территориях Азербайджана заложено якобы 400 тыс. мин, имеются факты, что в реальности количество мин превышает 1 млн», — подчеркнули в МИД.
Дипломаты ведомства также указали на то, что свыше 55% взрывов мин в последние годы произошло за пределами территорий, указанных на предоставленных Ереваном картах.
2 февраля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны ЕС от военной помощи Армении.
На встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой азербайджанский министр подчеркнул: «Применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствуют установлению стабильного мира в регионе».
Дипломат уточнил: инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) не помогает диалогу между ЕС и Баку.
При этом Байрамов отметил: впервые за последние 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира. Но если Евросоюз или отдельные его члены будут оказывать Армении военную помощь, это «нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе», заключил министр