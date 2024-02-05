Начальник полиции провинции сообщил, что более 30 боевиков осуществили атаку из трех направлений. Перестрелка длилась 2,5 часа.

Старший офицер полиции Анис-уль-Хассан сообщил, что в данный момент правоохранители ищут нападавших.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

В Пакистане наблюдается увеличение случаев насилия, связанных с напряжением в обществе перед предстоящими выборами в Национальное собрание и провинциальные законодательные органы, которые назначены на 8 февраля.

Атаки на полицейские участки в Пакистане стали регулярным явлением. В начале 2024 года шестеро офицеров полиции получили ранения в результате атаки в городе Дера-Исмаил-Хан. В декабре 2023 года террорист-смертник атаковал полицейский участок в той же провинции, погибли 23 человека.

Также в сентябре 2023 года в результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни были ранены. Первый взрыв произошел в провинции Белуджистан, где погибли более 50 человек. В результате второго взрыва в пригороде Пешавара обрушилась мечеть.

В середине прошлого года на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане прогремел взрыв. Тогда погибло более 40 человек.