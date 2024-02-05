Из-за нападений йеменских хуситов в Красном море количество судов, курсирующих через Суэцкий канал, сократилось на 36%. Это привело к тому, что доходы Египта за транзит судов упали вдвое. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Раби, в январе арабская страна заработала на канале $428 млн — хотя годом ранее за тот же период получила $804 млн.

Хуситы начали атаковать торговые суда в ответ на израильскую военную агрессию в Газе. Представители движения утверждают, что нападают лишь на суда, связанные с Израилем. В середине декабря США и их союзники ввели в Красное море военные корабли для защиты судоходства. 12 января морская коалиция под эгидой Вашингтона начала наносить авиаудары по позициям хуситов, однако это не остановило движение.

Суэцкий канал, кратчайший морской путь между Азией и Европой, считается важным источником иностранной валюты для Египта. В 2023 году канал принес стране около $10,25 млрд выручки. Власти республики работали над расширением водного пути, чтобы увеличить проходимость канала и, следовательно, доходы от транзита судов.

Однако с начала атак в Красном море большинство логистических компаний, включая пять крупнейших игроков отрасли, отказались следовать через акваторию, предпочитая более длинный, но безопасный путь в обход Африки.

«Это первый раз, когда Суэцкий канал столкнулся с подобным кризисом», — указал Усама Раби. — «Раньше мы находили каждый месяц лучше предыдущего и каждый год лучше предыдущего».

Как отмечает агентство Bloomberg, на фоне проблем с Суэцким каналом и общим экономическим кризисом в стране Египет попросил помощи у Международного валютного фонда (МВФ). В частности, Каир просит удвоить нынешний пакет помощи от МВФ в размере $3 млрд и привлечь других партнеров.