Эстония попросила Еврокомиссию усилить регулирование мессенджера Telegram. Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, платформу якобы используют экстремисты и распространители фейковой информации.

«‎‎Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram. Через эту платформу распространяется много дезинформации, а некоторые каналы Telegram служат благодатной почвой для экстремистских групп. Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», — заявила премьер.

По ее словам, «на цифровой арене Россия ведет кибервойну против Запада и использует пропагандистские инструменты для распространения теорий заговора и дезинформации‎»‎.

«‎‎Российские деятели пытаются посеять раздор в наших обществах и внедриться в экстремистские движения и правопопулистские партии. Для Эстонии в этом нет ничего нового», — уточнила Каллас.

До 17 февраля Telegram должен назначить юридического представителя для обеспечения связи с Еврокомиссией. Это следует из Акта цифровых услуг ЕС от августа 2023 года, который регулирует контент в соцсетях и мессенджерах. По этому закону операторы соцсетей несут юридическую ответственность за размещенный на их площадках третьими лицами контент. Если Telegram не успеет выполнить это требование, мессенджеру грозит штраф или даже блокировка в Евросоюзе.

В октябре 2023 года на «‎Саммите по борьбе с дезинформацией»‎ в Варшаве представительница эстонского управления безопасности потребителей Хелен Ротла назвала Telegram «‎‎пророссийским мессенджером» и «одним из важнейших каналов кремлевской пропаганды‎»‎.