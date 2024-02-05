ПОЛИТИКА
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Тысячи человек вышли в Нью-Йорке на марш в поддержку палестинцев из сектора Газа
Тысячи людей вышли на марш в Нью-Йорке с призывом остановить огонь в Газе. Израильские силы продолжают наносить удары по палестинскому эксклаву уже 122-й день. За это время погибли более 27 тысяч палестинцев, еще свыше 66,6 тысяч получили ранения. На фоне непрекращающихся бомбардировок и блокады со стороны Израиля 2,3 миллиона жителей Газы страдают от нехватки продовольствия, питьевой воды и лекарств. #trtнарусском #ньюйорк #марш #израиль #палестина #газа #сша #поддержка #trtrussian
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5 февраля 2024 г.
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