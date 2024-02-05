В 2023 году Россия столкнулась с увеличением числа авиационных инцидентов, число которых достигло 74 случаев. Речь идет о самолетах, способных перевозить не менее 19 пассажиров. Этот показатель в два раза превышает данные предыдущего года, когда было зарегистрировано 36 инцидентов. Это следует из отчета немецкой исследовательской компании Jacdec.

Исследование, проведенное компанией Cirium и опубликованное в The Wall Street Journal, указывает на то, что в России на каждые 100 тыс. вылетов приходится около 10 инцидентов, что в два раза выше показателя предыдущего года.

Специалисты по безопасности, опрошенные WSJ, выражают обеспокоенность по поводу постоянных технических неполадок, подчеркивая, что они создают значительный риск для пассажиров и увеличивают давление на пилотов. Многие из авиаинцидентов связаны с санкциями, запрещающими иностранным компаниям обслуживать самолеты российских авиакомпаний и поставлять для них запчасти.

Тем временем, будто в подтверждение опасений экспертов, в понедельник, 5 февраля, стало известно о новом инциденте, касающемся гражданской авиации: самолет «Авроры» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Согласно российским СМИ, во время полета из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре произошло разрушение лобового стекла, что вызвало острую необходимость в экстренной посадке. Этот инцидент ишь усилил обеспокоенность по поводу уровня безопасности авиаперелетов в стране.

Несмотря на заявления Росавиации о том, что санкции не влияют на безопасность полетов, эксперты и исследования показывают обратное. По словам Генри Гурджи из Flight Safety Foundation, хотя Россия старается поддерживать рабочее состояние самолетов, ограничения на поставку запчастей уже начинают серьезно влиять на авиационную безопасность в стране.