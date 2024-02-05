ПОЛИТИКА
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В Таиланде рухнул балкон вместе с медиками во время фотосессии
В Таиландском отеле во время фотосессии обрушился балкон, на котором находились 13 женщин-медиков. Полиция выяснила, что это была незаконная пристройка, которую не включили в первоначальный план строительства. Сообщается, что 2 пострадавшие получили тяжелые травмы, остальные - ушибы и ссадины. #trtнарусском #таиланд #балкон #чиангмай #обрушение #женщины #пострадавшие #trtrussian
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5 февраля 2024 г.
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