В Таиланде рухнул балкон вместе с медиками во время фотосессии

В Таиландском отеле во время фотосессии обрушился балкон, на котором находились 13 женщин-медиков. Полиция выяснила, что это была незаконная пристройка, которую не включили в первоначальный план строительства. Сообщается, что 2 пострадавшие получили тяжелые травмы, остальные - ушибы и ссадины. #trtнарусском #таиланд #балкон #чиангмай #обрушение #женщины #пострадавшие #trtrussian