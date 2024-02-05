В ФРГ обсуждают перспективы существования НАТО без США в роли лидера. Такой сценарий немецкие политики допускают в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, пишет газета The New York Times ( NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в Берлине опасаются возвращения Трампа в Белый дом из-за его заявлений о том, что США вкладывают в военный альянс слишком много средств. С момента создания НАТО Вашингтон играет лидирующую роль в военном блоке, обеспечивая 70% его расходов. Каждая страна-член альянса должна направлять в НАТО не менее 2% своего ВВП в год. Германия достигнет этого показателя только в этом году, заявил в конце января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

В 2018 году Трамп публично раскритиковал Германию, заявив, что США тратят слишком много средств на нужды НАТО (4% ВВП), в то время, как Берлин платит всего 1% от своего ВВП.

По данным NYT, внутри немецкого политического аппарата царят тревожные настроения из-за перспектив победы Трампа и затягивания российско-украинского конфликта. Министр Писториус начал предупреждать немцев, что им следует готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и что страна должна быстро пополнить вооруженные силы на случай, если Москва не ограничится одной Украиной и продолжит наступление на Европу.

Германия — второй по по объему помощи союзник Украины. За два года войны страна выделила Киеву более $17 млрд. После того, как в Конгрессе США возникли споры по поводу дальнейшего финансирования Украины, Берлин постановил увеличить помощь Киеву до €8,5 млрд в год.

Как ранее писал TRT на русском, в ЕС растут опасения, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре Вашингтон ещё сильнее отдалится от Евросоюза. Как заявил французский еврокомиссар Тьерри Бретон, Трамп в 2020 году в частном порядке предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что «‎‎Америка не придет на помощь ЕС» в случае военного нападения.