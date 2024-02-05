Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «чертовски плохим парнем». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на людей, которые разговаривали с главой Белого дома.

По данным издания, Байден «с глубоким подозрением» относится к Нетаньяху и его курсу, поскольку война в Газе затянулась на четыре месяца. Более того, односторонняя поддержка Израиля со стороны Вашингтона стоила президенту США миллионов голосов на предстоящих президентских выборах — это вызвало раздражение в Белом доме, отмечает газета.

Politico уточняет: Байден опасается, что премьер-министр Израиля Нетаньяху надеется подтолкнуть США к более широкой войне на Ближнем Востоке. Мотивами этого будет обеспечение поставок американского оружия и стабильного финансирования Тель-Авива. Один из сценариев — развязывание войны против шиитского движения «Хезболла‎»‎ в Ливане и втягивание в конфликт Ирана.

Между тем, угроза широкого регионального конфликта как никогда высока: администрация Байдена пообещала нанести больше ударов по силам Ирана и его прокси на Ближнем Востоке после трех дней авиаударов по целям в Сирии и Ираке. Удары последовали за гибелью трех американских солдат на военной базе в Иордании.

2 февраля США поразили 85 целей в Ираке и Сирии. Спустя сутки американцы ударили по военной инфраструктуре базирующихся в Йемене хуситов. 5 февраля Центральное командование США заявило, что нанесло удары по позициям йеменского движения и сбило пять противокорабельных крылатых ракет хуситов.

Безоговорочная поддержка Тель-Авива и политического руководства Израиля вызвала растущую негативную реакцию со стороны некоторых членов Демократической партии и среди избирателей.

В Белом доме опровергают сообщения Politico. Эндрю Бейтс, пресс-секретарь Байдена, заявил Politico, что «президент этого не говорил и не сказал бы», отметив, что «отношения двух лидеров длятся десятилетиями.