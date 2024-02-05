Галант отметил: «Мы готовы решить этот кризис дипломатическими методами. Тем не менее, мы готовы и к любым другим сценариям».

Встреча с Хохштейном прошла в Тель-Авиве. Советник активно участвует в «челночной дипломатии» между Израилем и Ливаном с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Согласно израильскому телевидению, Хохштейн передал «сигналы» о возможном дипломатическом решении, в рамках которого «Хезболла» могла бы переместить свои силы от границы с Израилем.

Ранее израильские военные провели ряд ударов по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана.

«Цели, которые израильские истребители поразили в населенных пунктах Блида и Мейс аль-Джабаль, включали в себя позицию для запуска ракет и наблюдательный пункт», — сообщили израильские военные.

После операции ХАМАС 7 октября «Хезболла» периодически осуществляет обстрелы израильской территории, выражая солидарность с палестинцами из Газы.

Израиль реагирует на атаки «Хезболлы», однако на данный момент воздерживается от широкомасштабных боевых действий, фокусируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых операциях в Газе.