На прошлой неделе спикер сената Маулен Ашимбаев объявил о проведении расширенного заседания правительства с участием президента 7 февраля. Ожидалось, что на этом мероприятии президент Токаев объявит об отставке кабинета министров.

Причины отставки пока не называются.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на Романа Скляра. Ранее Роман Скляр занимал должность первого заместителя премьер-министра.

По указу, членам правительства Республики Казахстан поручено продолжить исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

До настоящего момента правительство возглавлял Алихан Смаилов, который стал премьер-министром Казахстана два года назад после Январских событий, сменив на этом посту Аскара Мамина.

В 2022 году Токаев отозвал правительство после проведения митингов в стране из-за резкого увеличения цен на сжиженный газ, который удвоился с 60 до 120 тенге за литр.

В марте 2023 года произошла следующая смена кабинета министров, уже после выборов в мажилис, нижнюю палату парламента.