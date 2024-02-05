«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи», — заявил представитель штаба Надеждина Игорь Артемьев.

Игорь Артемьев отметил, что штаб будет пытаться отбить около 4500 подписей из общего числа 9209, признанных недействительными. В случае отказа в регистрации, Борис Надеждин намерен обжаловать решение в Верховном суде.

По некоторым источникам, наиболее частые нарушения были в датах и личных данных, которые якобы были вписаны не избирателями.

Пресс-секретарь штаба Бориса Надеждина Павел Бурлаков напомнил, что весь мир видел честные усилия по сбору подписей в поддержку кандидата. Ранее очереди желающих выразить поддержку Надеждину формировались у пунктов сбора подписей в различных российских и зарубежных городах.

Надеждин — единственный кандидат, который открыто выступает за завершение войны в Украине и выражает противоположную точку зрения по отношению к политике нынешнего президента России, Владимира Путина.

Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала четверых кандидатов, включая Путина, который выдвигается на пост президента в пятый раз. Путин является самовыдвиженцем, и для его регистрации необходимо было собрать не менее 300 тыс. подписей. Комиссия выявила лишь 0,15% недостоверных подписей в этом процессе.