Мирное соглашение 1998 года предусматривает деление власти между британскими юнионистами и ирландскими националистами. Созданная в 1921 году после обретения независимости Ирландской Республикой, Северная Ирландия изначально принадлежала к юнионистской части с протестантским большинством.

По условиям соглашения, ни одна сторона не может управлять страной без согласия другой, что стало причиной сокращения работы правительства вдвое за последние два года из-за выхода Демократической юнионистской партии в знак протеста против торговых вопросов, связанных с Brexit.

О'Нил будет делить власть с заместителем первого министра Эммой Литтл-Пенгелли из DUP. Обе женщины будут занимать равные позиции, но О'Нил, чья партия получила больше мест в ходе последних выборов, будет носить более престижный титул.

О'Нил уже успела оспорить заявление правительства Великобритании о том, что до проведения референдума по вопросу границ Ирландии может пройти множество десятилетий. Она подчеркнула, что ее избрание символизирует значимые изменения в политическом ландшафте страны.

«Есть так много вещей, которые меняются. Все старые нормы, природа этого государства, тот факт, что националист-республиканец никогда не должен был быть первым министром. Это все говорит об изменениях, — заявила О'Нил в интервью Sky News, добавив — Мы можем разделить власть, мы можем сделать ее стабильной, мы можем работать вместе каждый день в сфере государственных услуг, и в то же время мы преследуем наши столь же законные устремления».