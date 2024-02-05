Как бы ни формировались результаты выборов в России, они, наряду с войной в Украине, оказывают влияние на внутриполитические тренды. Несмотря на тот факт, что Кремль прилагает серьезные усилия для ужесточения политического контроля, сам процесс президентской кампании предполагает внутренний диалог о текущем и будущем состоянии страны.

Москва стремится представить текущую избирательную кампанию как важное событие в истории России. Для достижения этой цели проводятся шумные мероприятия, патриотические концерты и международные форумы. Однако список «соперников» президента подрывает эти усилия и дискредитирует путинскую победу, делая ее в значительной степени бутафорной. В 2024 году очевидно уже всем, что Кремль и Путин побеждают только оппонентов, которые не представляют серьезной угрозы.

Путин — защитник Донбасса и семьи

В Кремле уже с осени прямо заявляют о победе Путина на выборах, хотя тогда он еще о своих планах выдвигаться не объявлял.

«Мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его озвучивать, — но, нарушая правила, могу сказать, что у Путина конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре.

«Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он и дальше будет нашим президентом», — добавил он же в ноябре. На вопрос, каким должен быть следующий президент России, Песков ответил: «Таким же, как Путин, или другим, но таким же».

Образ главного кандидата в президенты 2024 не сильно отличается от предыдущих версий. Путину с каждым годом становится все менее интересна внутренняя ситуация в стране и акцент делается на «внешних завоеваниях».

Внутренние вопросы поднимаются только в контексте различения «нас от них». Пропаганда не перестаёт говорить о «скрепах» и «особом пути России», который воплощает в себе «национальный лидер».

Особое внимание на предстоящих выборах будет уделяться семейным ценностям.

«Главная идеологическая линия — Россия консолидируется. А дальше — консервативные ценности, что мы "семья семей"», — так описал главный посыл кампании Путина источник «Коммерсанта».

В контексте «защиты семейных ценностей» Кремль ввел инициативу о признании ЛГБТ-движения экстремистской организацией и запрета ее деятельности на территории России.

В день, когда Минюст России объявил об этом, издание «Верстка» и журналистка Фарида Рустамова написали, что это было сделано в рамках предвыборной кампании Путина. «Избирателю понравится», — прокомментировал источник «Верстки».

Еще одним проявлением защиты «скреп» стала реакция на «голую вечеринку» в Москве. Власть отчетливо показала электорату, что страна защищается от всего «враждебного» и «чуждого». Система оперативно перешла от обычного осуждения звезд, участвующих в вечеринке, к административному преследованию, которое вскоре может перерасти в уголовное.

Главной же темой предвыборной компании главного кандидата будет так называемая СВО. Само заявление о намерении баллотироваться было сделано, когда Путин принимал в Кремле военных по случаю дня «Героев Отечества» и вручал звезды «Героев России».

После официальной части приглашенные участники подошли пообщаться с президентом. Один из них, спикер парламента так называемой ДНР Артем Жога, спросил у Путина, собирается ли он баллотироваться на следующих выборах.

«Вы так много сделали для нашего Донбасса. Я в лице всего нашего народа, нашего Донбасса, присоединенных земель, хотел попросить вас принять участие в этих выборах. Благодаря вашему решению мы получили свободу и право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы — наш президент», — сказал Жога.

В ответ Путин в первый раз заявил о намерении идти на выборы.

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас такое время — я буду баллотироваться», — сказал Путин.

Очевидно, что главная политическая ставка в России сделана на войну. И именно этот тренд диктует, какую пиар-стратегию должен выбрать главный кандидат. Данный выбор неизбежно усилит консервативные тенденции и сделает российскую политику более нетерпимой.

Само выдвижение Путина было обусловлено этой логикой. Трое из обратившихся к президенту с просьбой о выдвижении потеряли детей в военных действиях. Неслучайно одним из первых шагов Путина в начале 2024 года было посещение раненых в госпитале и встреча с семьями военных.

Страна фактически встала на военные рельсы не только в экономическом, но и в идеологическом плане.

Надежда на Надеждина

Российская оппозиция подошла к выборам на фоне тотальной зачистки. За последние шесть лет, прошедшие с предыдущих выборов на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, почти все независимые политические структуры, общественные организации и СМИ были объявлены нежелательными, признанными экстремистскими или помечены как «иностранные агенты».

В этом контексте в либеральной оппозиционной среде шли бурные дискуссии о стратегии участия в президентских выборах.

Поиском внятного оппонента занимался и Кремль. Целью был выбор Путину такого «соперника», который не смотрелся бы слишком смешным на его фоне, но и не вызывал бы симпатии у глубинного электората.

Основная задача заключается в создании хотя бы ограниченного разнообразия кандидатов, увеличении явки избирателей, а также в результате голосования демонстрации как российскому, так и мировому сообществу, насколько непопулярны политики с либеральной ориентацией в России.

На предыдущих выборах роль такого кандидата играла журналистка Ксения Собчак, которая в итоге набрала 1,68% голосов. СМИ писали, что свое выдвижение она обсуждала лично с Владимиром Путиным.

В этом году выбор пал на Бориса Надеждина, агитацию за которого активно подхватила значительная часть несистемной оппозиции.

Сам Надеждин утверждает, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал. Однако его знакомый рассказывал «Медузе», что на самом деле выдвигаться Надеждину предложили в администрации президента.

Борис Надеждин известен своими давними связями с первым заместителем главы президентской администрации Сергеем Кириенко. Их знакомство уходит корнями в далекое прошлое. В 1998 году Надеждин был помощником премьера Кириенко, и вместе с другими видными демократами они входили в «Союз правых сил» (СПС).

Попав в Госдуму в 1999 году, СПС долгое время сохраняла лояльность лично Путину. В период раскола партии в конце 2000-х годов Надеждин остался в лояльной политической сфере. За последние годы он сотрудничал с различными политическими силами. В том числе участвовал в праймериз «Единой России».

Кроме того, Надеждин является постоянным участником пропагандистских политических шоу на федеральных каналах, где он выступает с позиции умеренного либерала, которого освистывает аудитория.

Из его биографии становится очевидно, что Надеждин предпочитает использовать системные проекты для достижения своих целей, таких как депутатский мандат, вместо противостояния режиму. Однако некоторые его заявления вызвали неподдельный энтузиазм у многих оппозиционно настроенных граждан.

«Путин видит мир из прошлого и тащит Россию в прошлое», «Путин совершил фатальную ошибку, начав СВО», «Страна все больше сползает в средневековый феодализм и мракобесие», — все это цитаты из предвыборного манифеста Надеждина.

Таким образом его лозунги стали магнитом для значительной части российского общества, выступающей против войны и желающей смены высшего руководства в Москве. У штаба Надеждина выстраивались длинные очереди, чтобы отдать свою подпись, необходимую для выдвижения.

Возможно, по этой причине 5 февраля ЦИК России нашел в подписях Надеждина более 15% брака. Для регистрации допустимо не больше 5%. Тем не менее, свою награду как удобный «спарринг-партнер» Надеждин уже заслужил.

Практика показывает, что российская система действительно готова вознаграждать участников выборных кампаний, при условии их соответствия установленным нормам. Примером служит та же Ксения Собчак, которая после голосования привлекла к себе новые контракты и медийные проекты.

Еще одним примером является бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярев. В качестве вознаграждения за неудачное выступление, результатом менее 3%, ему был предоставлен пост губернатора Хабаровского края.

Борису Надеждину тоже вполне может достаться, например кресло Госдумы, к которому он всегда очень стремился, или другая политическая позиция, подходящая для «системного либерала».

Поствыборная мобилизация

После мартовского голосования президентская администрация вынуждена будет переосмыслить политическую систему во многих аспектах. Логичным вариантом действий представляется замена комичности устрашением и дальнейшим ужесточением контроля.

В России общество продолжает находиться под сильным политическим и административным надзором. Нынешнее поведение Путина подчеркивает его стремление избежать любых проявлений социального недовольства, словно он участвует в выборах не в условиях военной России, а в демократической стране.

Многие аналитики предполагают, что после выборов градус военной риторики будет несколько снижен, что не отменяет глобального тренда на «закручивание гаек».

Например, в декабре во время длившейся четыре часа пресс-конференции Путин проигнорировал вопросы о судьбе мобилизованных. Тогда по стране гремели протесты жен мобилизованных. Кураторы по внутренней политике в тот момент посчитали нужным решить вопрос «по-тихому», без громких арестов и заявлений.

Несмотря на жесткий контроль Кремля над телевидением и подавление оппозиции, объективная повестка дня навязывает свою логику действий. Администрация президента учитывает фактор непредсказуемости в контексте возможного недовольства масс.

После выборов одним из главных политических вопросов будет возможная мобилизация. Российские власти продолжают утверждать, что не существует необходимости в новой мобилизации. В Госдуме заявляют, что этого удается избежать благодаря выполнению плана по привлечению контрактников.

Тем не менее, начиная с января, в Z-пабликах снова активно обсуждают неизбежность мобилизации и даже указывают возможные сроки.

Эксперты из издания Bloomberg отмечают, что Москва может столкнуться с необходимостью второй волны мобилизации из-за роста зарплат у оставшихся на производстве работников. Это приводит к уменьшению числа контрактников, и государство вынуждено выбирать: «либо смириться с сокращением притока добровольцев, либо сделать серьезный упор на новой частичной мобилизации».

В любом случае, данный вопрос будет серьезно подниматься лишь после повторного избрания Путина, а пока стратегия Кремля направлена на стабилизацию внутриполитической ситуации и выстраивание максимально привлекательного образа главного кандидата.