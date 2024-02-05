ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Китай делает прорыв в области микросхем
В сентябре военный институт в Пекине представил инновационный высокопроизводительный чип, который основан на открытой архитектуре RISC-V
Китай делает прорыв в области микросхем
Photo: Reuters / Reuters
5 февраля 2024 г.

Этот шаг отражает стремление Китая изменить глобальный ландшафт микросхем и уменьшить зависимость от западных технологий, особенно в контексте ужесточения американских санкций.

Китайские организации, подвергнутые санкциям, вложили более 50 млн долларов в проекты RISC-V с 2018 по 2023 год, видя в них потенциал для автономных транспортных средств, искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Хотя производительность чипов RISC-V немного отстает от конкурентов, интерес к ним растет.

В октябре агентство Reuters распространило информацию о том, что несколько американских законодателей высказывали предложения об установлении экспортных ограничений на технологию RISC-V.

В условиях доминирования архитектуры Arm в Китае, RISC-V становится стратегической ставкой, обеспечивая технологическую самостоятельность при геополитических ограничениях.

Пекин активно инвестирует в исследования и разработки по RISC-V, демонстрируя желание достичь технологического суверенитета. Это подчеркивается ростом числа патентов и проектов, связанных с этой архитектурой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us