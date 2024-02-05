Этот шаг отражает стремление Китая изменить глобальный ландшафт микросхем и уменьшить зависимость от западных технологий, особенно в контексте ужесточения американских санкций.

Китайские организации, подвергнутые санкциям, вложили более 50 млн долларов в проекты RISC-V с 2018 по 2023 год, видя в них потенциал для автономных транспортных средств, искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Хотя производительность чипов RISC-V немного отстает от конкурентов, интерес к ним растет.

В октябре агентство Reuters распространило информацию о том, что несколько американских законодателей высказывали предложения об установлении экспортных ограничений на технологию RISC-V.

В условиях доминирования архитектуры Arm в Китае, RISC-V становится стратегической ставкой, обеспечивая технологическую самостоятельность при геополитических ограничениях.

Пекин активно инвестирует в исследования и разработки по RISC-V, демонстрируя желание достичь технологического суверенитета. Это подчеркивается ростом числа патентов и проектов, связанных с этой архитектурой.