Отобранные цели для атаки

«Американские вооруженные силы поразили свыше 85 целей на 7 объектах, которые использует Революционная гвардия Ирана и поддерживаемые ею вооруженные группировки», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что 3 объекта находятся в Ираке, 4 — в Сирии, в ходе длившейся 30 минут операции было применено «свыше 125 высокоточных управляемых боеприпасов» и участвовало множество самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-1, вылетевшие из США. Удары были нанесены по командным центрам и пунктам управления, зданиям штабов, разведывательным центрам, складам ракет и беспилотников, а также центрам логистики и материально-технического обеспечения.

Американский чиновник добавил, что среди самолетов Вооруженных сил США потерь нет, а правительство Ирака было проинформировано о предстоящей операции до нанесения ударов.

Начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что Вашингтон «вполне уверен», что удары по этим объектам должны «сыграть довольно большое значение для снижения потенциала» гвардейцев и связанных с ними формирований.

Нападение на американцев

Атака Вашингтона стала ответом на бомбардировку 28 января. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. При этом в Аммане подчеркнули, что на самом деле атаке подверглась американская военная база, расположенная на границе со стороны Сирии. В результате трое военных США погибли, свыше 40 человек получили ранения.

Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Тегеран.

С начала войны в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. В середине января в Пентагоне уточнили, что с 17 октября американские базы в Ираке и Сирии были атакованы в общей сложности 130 раз.

Шиитские формирования в свою очередь предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Тель-Авиву.

Bloomberg со ссылкой на источники, «знакомые с позицией Вашингтона», сразу же сообщил, что власти США в ответ на гибель американских солдат рассматривают возможность удара по Ирану.

При этом подчеркивалось, что на американского лидера оказывается сильное давление — от него требовали прямого противостояния с Тегераном. Однако такого сценария Байден допускать не хотел, опасаясь, что конфликт в регионе лишь расширится и усугубится.

В качестве одного из вариантов ответа рассматривалась так же тайная операция, в ходе которой США могли нанести удар по Ирану, тем самым «посылая четкий сигнал», но при этом официально не брать на себя ответственность за случившееся.

Еще как вариант — США могли нанести удар по иранским чиновникам. Как писало агентство Bloomberg, из-за этой атаки президент Джозеф Байден оказался перед самым важным решением за все время его пребывания в Белом доме. Он, с одной стороны, хочет наказать виновных в нападении и сдержать Тегеран от дальнейших действий в регионе. С другой — это может привести США к прямой конфронтации с руководством Ирана.

Однако в результате было решено ударить по позициям проиранских группировок в некоторых приграничных районах Сирии и Ирака.

Это только начало

Иракские власти сообщили о гибели 16 человек, в том числе мирных жителей в результате ударов, еще 25 человек получили ранения. Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади назвал действия США «вопиющей агрессией».

Телеканал Al Jazeera в свою очередь проинформировал о серии ударов по объектам военизированных группировок в пустынном сирийском регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. Сообщалось о 30 погибших.

В письменном заявлении президента США Джозефа Байдена говорится, что американские власти намерены и дальше «осуществлять ответные меры на атаку на американские силы в Иордании». Министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что удары по связанным с Революционной гвардией объектам стали «началом ответных мер» США.

Стратегическая ошибка США

В МИД Ирана заявили, что США совершили стратегическую ошибку, нанеся удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани назвал ночные удары по Сирии и Ираку авантюрой и стратегической ошибкой американского руководства, которая лишь приведет к эскалации напряженности и нестабильности в регионе.

С ним согласились в Сирии и Ираке. В Багдаде, в частности, подчеркнули, что удары — это акт агрессии, а заявления США о координации с ним атак на приграничные районы — фальсификация.

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что с самого начала войны в Газе наблюдается риск того, что это выльется во что-то большее и распространится на весь регион. Дипломат добавил при этом, Анкара сотрудничает как с региональными партнерами, так и с американцами.

В ЕС выразили большую озабоченность и призвали стороны к диалогу, сдержанности и дипломатии, подчеркнув, что Ближний Восток — это «котел, который может в любой момент взорваться».

Нам там не рады

В рядах американской оппозиции это вызвало гнегативную реакцию. Политик Роберт Кеннеди-младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в ноябре в качестве независимого кандидата, призвал администрацию Джозефа Байдена вывести войска из стран Ближнего Востока. А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что в Вашингтоне должны признать, что стратегия умиротворения Ирана разрушительна для всего мира и региональной стабильности.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин и вовсе посетовала, что нынешние власти игнорируют проблемы внутри страны, но при этом «отправляются бомбить пастухов коз и иностранных террористов».

Две задачи

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что не исключает, что ситуация может напоминать недавний обмен ударами между Ираном и Пакистаном.

«Не исключено, что наряду с военными приготовлениями к нынешним ударам, в последние дни шли ещё активные дипломатические консультации с Тегераном по выбору целей, которые «устраивали» бы обе стороны. США в данном случае надо реализовать две задачи: создать видимость масштабного ответа и одновременно не развязать войну в регионе. А для этого надо договариваться с иранцами», — отметил политолог.

По информации Reuters, высокопоставленные офицеры Революционной гвардии Ирана заранее покинули Сирию. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на эскалацию, ни Иран, ни США не стремятся к полномасштабной войне, отмечает агентство.

Онтиков также напомнил, что в настоящее время идут разговоры о необходимости выводить войска США из Ирака, а также сообщается о планах Вашингтона уйти из Сирии.

«Такие слова звучали и ранее. Но если американцы это сделают, то другие страны региона так же могут захотеть попросить солдат США на выход. Но заинтересованный в сохранении присутствия Вашингтон не может себе это позволить», — отметил эксперт.

Он добавил, что в таком случае есть риск того, что будут и другие атаки. По мнению Онтикова, для стабилизации ситуации необходимо урегулирование в секторе Газа.