ПОЛИТИКА
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Венгрия вновь ставит подножку Швеции
Депутаты из партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана решили не участвовать в парламентском заседании, посвященном вопросу вступления Швеции в НАТО
Венгрия вновь ставит подножку Швеции
Photo: Reuters / Reuters
5 февраля 2024 г.

Это решение может привести к дополнительному замедлению процесса присоединения Швеции к альянсу.

Представители партии «Фидес», поддерживающей Орбана, не явились на заседание, назначенное венгерской оппозицией для ратификации вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора. Следующая возможность для ратификации возникнет только 26 февраля, после возвращения парламента Венгрии с зимних каникул.

Венгрия стала единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Стокгольма. Премьер-министр Орбан заявляет, что его правительство поддерживает вступление Швеции, однако соответствующий законопроект застрял в парламенте еще в середине 2022 года.

Законодатели из венгерской правящей партии, находящиеся под строгим контролем Орбана, обещали отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт. Они рассматривают визит как необходимый шаг для разрешения возникшего недопонимания между Стокгольмом и Будапештом относительно критики, высказанной в адрес Венгрии за предполагаемые нарушения демократии.

В «Фидес» отметили: «Если это важно для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр должен приехать в Будапешт».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил предпочтение посетить Венгрию лишь после принятия венгерским парламентом решения о ратификации членства Швеции в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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