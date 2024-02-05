По сообщениям израильского 13 канала, президент США Джо Байден призвал израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху согласиться на 4-месячное перемирие в Газе в рамках широкой сделки, предусматривающей нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Предлагаемая сделка предусматривает многоэтапный процесс. На первом этапе будут освобождены 35 взрослых и больных палестинских заключенных и 5 израильских женщин-военнослужащих в обмен на неуказанное количество задержанных израильтян. Затем, в обмен на оставшихся солдат, должны быть освобождены влиятельные палестинские заключенные и осуществлен вывод израильских войск из Газы.

Несмотря на давление США и потенциальную нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, эксперты прогнозируют, что Нетаньяху столкнется с сопротивлением праворадикальных фракций внутри его партии Ликуд и за ее пределами, что ставит вероятность одобрения продолжительного перемирия под сомнение.

Официальный представитель ХАМАС Осама Хамдан подтвердил открытость движения к предложениям, направленным на прекращение израильской агрессии, заявив, что они получили предварительный план сделки и рассматривают его. При этом он подчеркнул условия ХАМАС: полное прекращение агрессии, вывод израильских войск из Газы, поставка гуманитарной помощи и справедливый обмен пленными.

Хамдан обвинил Израиль в искажении позиций и уклонении от прекращения боевых действий. Он пояснил, что никакой сделки пока не существует, есть только рамки, находящиеся на рассмотрении. В настоящее время ХАМАС ставит в приоритет прекращение катастрофы в Газе путем полного прекращения агрессии.