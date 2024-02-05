ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байден требует от Израиля 4 месяца перемирия
США призывают к перемирию в Газе и нормализации отношений с Саудовской Аравией в рамках многоэтапной сделки
Байден требует от Израиля 4 месяца перемирия
Photo: AP / AP
5 февраля 2024 г.

По сообщениям израильского 13 канала, президент США Джо Байден призвал израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху согласиться на 4-месячное перемирие в Газе в рамках широкой сделки, предусматривающей нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Предлагаемая сделка предусматривает многоэтапный процесс. На первом этапе будут освобождены 35 взрослых и больных палестинских заключенных и 5 израильских женщин-военнослужащих в обмен на неуказанное количество задержанных израильтян. Затем, в обмен на оставшихся солдат, должны быть освобождены влиятельные палестинские заключенные и осуществлен вывод израильских войск из Газы.

Несмотря на давление США и потенциальную нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, эксперты прогнозируют, что Нетаньяху столкнется с сопротивлением праворадикальных фракций внутри его партии Ликуд и за ее пределами, что ставит вероятность одобрения продолжительного перемирия под сомнение.

Официальный представитель ХАМАС Осама Хамдан подтвердил открытость движения к предложениям, направленным на прекращение израильской агрессии, заявив, что они получили предварительный план сделки и рассматривают его. При этом он подчеркнул условия ХАМАС: полное прекращение агрессии, вывод израильских войск из Газы, поставка гуманитарной помощи и справедливый обмен пленными.

Хамдан обвинил Израиль в искажении позиций и уклонении от прекращения боевых действий. Он пояснил, что никакой сделки пока не существует, есть только рамки, находящиеся на рассмотрении. В настоящее время ХАМАС ставит в приоритет прекращение катастрофы в Газе путем полного прекращения агрессии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us