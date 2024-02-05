Пять лет спустя после ареста по обвинению в шпионаже австралийскому писателю китайского происхождения Ян Хэнцзюню вынесен смертный приговор, с отсрочкой на два года, в течение которых наказание может быть заменено на пожизненное заключение. Ян, ученый и романист, известный своими заметками о жизни в Китае в блоге, отрицает обвинения, детали которых остаются нераскрытыми.

Австралийское правительство назвало вердикт «ужасным», призвав к справедливому обращению и соблюдению надлежащей правовой процедуры в отношении своего гражданина. Это происходит на фоне недавних усилий по улучшению отношений с Китаем, в числе которых — визит премьер-министра Албанизи в ноябре прошлого года.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг вызвала посла Китая для разъяснения ситуации. Хотя официальные представители Австралии и прежде заявляли о неприемлемости ситуации, МИД Китая настаивал на позиции о недопустимости вмешательства во внутренние дела их страны.

Сторонники Яна считают его задержание политически мотивированным, ссылаясь на его критику нарушений прав человека и пропаганду универсальных ценностей в Китае.

Начиная с его ареста в Гуанчжоу в 2019 году, дело Яна по большей части велось за закрытыми дверями, включая секретный суд в 2021 году. Human Rights Watch выразила тревогу по поводу фактического отсутствия правового процесса и назвала исход «вопиющим», отметив в том числе закрытый суд и предполагаемые пытки во время допросов.

Хотя возможности для апелляции остаются открытыми, сыновья австралийского писателя обеспокоены его ухудшающимся здоровьем и отсутствием медицинской помощи.