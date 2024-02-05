ПОЛИТИКА
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В плавучей школе в порту Искендеруна обучаются 1200 школьников
После землетрясения 6 февраля 2023 года в Антакье полностью обрушилось здание школы Осман Откен. Власти Искендеруна совместно с холдингом Karadeniz разместили учеников и учителей разрушенной школы на судне. Там обустроили школьные классы, столовую и общежитие. В плавучей школе обучаются 1200 учеников 9-12 классов. Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли 2 мощных подземных толчка, которые забрали жизни свыше 53 тысяч человек и оставили без крова еще 3 млн жителей в 11 турецких провинциях. #trtнарусском #искендерун #землетрясение #турцич #школа #плавучаяшкола #школьники #антакья #trtrussian
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5 февраля 2024 г.
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