В плавучей школе в порту Искендеруна обучаются 1200 школьников

После землетрясения 6 февраля 2023 года в Антакье полностью обрушилось здание школы Осман Откен. Власти Искендеруна совместно с холдингом Karadeniz разместили учеников и учителей разрушенной школы на судне. Там обустроили школьные классы, столовую и общежитие. В плавучей школе обучаются 1200 учеников 9-12 классов. Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли 2 мощных подземных толчка, которые забрали жизни свыше 53 тысяч человек и оставили без крова еще 3 млн жителей в 11 турецких провинциях. #trtнарусском #искендерун #землетрясение #турцич #школа #плавучаяшкола #школьники #антакья #trtrussian