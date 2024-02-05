ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Пожары и аварии: эксперт раскрыл причину отставки правительства Казахстана
От нового кабинета министров ждут более четкого исполнения поручений президента страны, заявил TRT на русском президент общественного фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев
Пожары и аварии: эксперт раскрыл причину отставки правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Others
5 февраля 2024 г.

Правительство Казахстана в полном составе отправлено в отставку. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Роман Скляр. Официальная причина отставки правительства не называется.

С 2022 года кабмин Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. В последнее время в экспертном сообществе все чаще возникало сомнение в том, что он справляется со своими задачами. Причин для этого несколько.

Во-первых, страна пережила серию аварий на ТЭЦ. Одна из самых крупных произошла в Экибастузе, когда зимой без тепла остались порядка 150 тыс. человек. Также его обвиняли в принятии неэффективных мер в тушении крупных лесных пожаров, которые охватили страну в 2022-м и 2023 году. Кроме того, при его управлении произошла трагедия на шахте Костенко, где в результате аварии погибли 46 человек.

О причинах отставки правительства и потенциальном кандидате на место премьера TRT на русском поговорил с президентом Eurasian Expert Council Foundation, магистром государственного администрирования Чингизом Лепсибаевым:

— Это правительство проработало два года каким-то чудом. За это время граждане Казахстана раз 10 ждали его отставки. Мягко говоря, оно не оправдало надежды и за ним замечены концептуальные ошибки: горели леса, разрушались ТЭЦ, приключения были, можно сказать, на любой вкус.

Очень надеемся, что новое правительство учтет ошибки прошлого и реализует поручения, которые президент давал в своем послании. Помимо прочего, новому кабмину придется решать проблемы с дефицитом воды, разбираться с ситуацией в ЖКХ и с качеством связи.

— Может ли Роман Скляр стать следующим премьером?

— Нет. Он отвечает за ЖКХ и у него там одни сплошные провалы. Думаю, что в его отношении будет парламентское или другое расследование. Когда-нибудь мы узнаем, на что ушли многомиллиардные долларовые инвестиции в ЖКХ и как так вышло, что у нас несколько десятков населенных пунктов оставались без света и тепла. Поэтому вероятность того, что он займет этот пост — нулевая. Он доказал свою полную профессиональную некомпетентность.

— Кто может занять место премьера?

— Наиболее вероятная кандидатура — председатель мажилиса Ерлан Кошанов. Это мой личный прогноз. Кошанов — третий человек в государстве и у него большой управленческий опыт. В отличие от правительства, парламент всегда четко выполнял поручения президента. Поэтому есть надежда, что его компетентность будет применена и в работе правительства.

— Ожидаемым ли было решение президента?

— Мы ждали это решение весь последний год, но никто не прогнозировал, что отставка произойдет сегодня. Многие думали, что это случится к марту после окончания отопительного сезона. Но, видимо, что-то пошло не так.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us