Правительство Казахстана в полном составе отправлено в отставку. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Роман Скляр. Официальная причина отставки правительства не называется.

С 2022 года кабмин Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. В последнее время в экспертном сообществе все чаще возникало сомнение в том, что он справляется со своими задачами. Причин для этого несколько.

Во-первых, страна пережила серию аварий на ТЭЦ. Одна из самых крупных произошла в Экибастузе, когда зимой без тепла остались порядка 150 тыс. человек. Также его обвиняли в принятии неэффективных мер в тушении крупных лесных пожаров, которые охватили страну в 2022-м и 2023 году. Кроме того, при его управлении произошла трагедия на шахте Костенко, где в результате аварии погибли 46 человек.

О причинах отставки правительства и потенциальном кандидате на место премьера TRT на русском поговорил с президентом Eurasian Expert Council Foundation, магистром государственного администрирования Чингизом Лепсибаевым:

— Это правительство проработало два года каким-то чудом. За это время граждане Казахстана раз 10 ждали его отставки. Мягко говоря, оно не оправдало надежды и за ним замечены концептуальные ошибки: горели леса, разрушались ТЭЦ, приключения были, можно сказать, на любой вкус.

Очень надеемся, что новое правительство учтет ошибки прошлого и реализует поручения, которые президент давал в своем послании. Помимо прочего, новому кабмину придется решать проблемы с дефицитом воды, разбираться с ситуацией в ЖКХ и с качеством связи.

— Может ли Роман Скляр стать следующим премьером?

— Нет. Он отвечает за ЖКХ и у него там одни сплошные провалы. Думаю, что в его отношении будет парламентское или другое расследование. Когда-нибудь мы узнаем, на что ушли многомиллиардные долларовые инвестиции в ЖКХ и как так вышло, что у нас несколько десятков населенных пунктов оставались без света и тепла. Поэтому вероятность того, что он займет этот пост — нулевая. Он доказал свою полную профессиональную некомпетентность.

— Кто может занять место премьера?

— Наиболее вероятная кандидатура — председатель мажилиса Ерлан Кошанов. Это мой личный прогноз. Кошанов — третий человек в государстве и у него большой управленческий опыт. В отличие от правительства, парламент всегда четко выполнял поручения президента. Поэтому есть надежда, что его компетентность будет применена и в работе правительства.

— Ожидаемым ли было решение президента?

— Мы ждали это решение весь последний год, но никто не прогнозировал, что отставка произойдет сегодня. Многие думали, что это случится к марту после окончания отопительного сезона. Но, видимо, что-то пошло не так.