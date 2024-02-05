Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) планируют построить новый, мощный ускоритель частиц, названный Будущим круговым коллайдером (FCC). Этот проект нацелен на преодоление ограничений текущего Большого адронного коллайдера и обещает новые открытия в области темной материи и темной энергии, которые составляют большую часть Вселенной.

Общий взгляд на коллайдеры: Коллайдеры - это сверхмощные научные установки, предназначенные для исследования мельчайших частиц материи. Они работают, ускоряя эти частицы до огромных скоростей и сталкивая их друг с другом, что позволяет ученым изучить взаимодействия и свойства частиц на уровне, недоступном для обычных микроскопов.

Цель нового проекта: Новый коллайдер ЦЕРН, названный Будущим круговым коллайдером (FCC), направлен на исследование 95% неизведанной Вселенной, включая такие загадочные явления, как темная материя и темная энергия.

Зачем он нужен: С момента открытия бозона Хиггса ученые столкнулись с трудностями в обнаружении других важных частиц. Новый коллайдер обещает преодолеть эти препятствия и ответить на ключевые вопросы, касающиеся строения и происхождения Вселенной.

Как он будет работать: Проект будет реализован в два этапа: первый сосредоточится на генерации и изучении частиц Хиггса, в то время как второй будет направлен на поиск новых частиц с использованием передовых технологий и магнитов.

Финансовые и этические соображения: Стоимость проекта в $15 млрд вызывает дискуссии о целесообразности таких инвестиций, особенно учитывая другие глобальные вызовы, такие как изменение климата. Некоторые ученые предлагают более экономичные альтернативы и призывают переосмыслить приоритеты в распределении научных ресурсов.

Что дальше: Окончательное решение о строительстве нового коллайдера будет принято странами-участницами ЦЕРН, которым предстоит взвесить научное значение и финансовые аспекты проекта.

Важность для науки и технологий: Исследования, проведенные с помощью коллайдера, могут привести к новым открытиям в физике, а также к технологическим инновациям в медицине, компьютерных науках и других областях, благодаря лучшему пониманию фундаментальных законов природы.