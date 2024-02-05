БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Мир на пороге великих открытий
Европейские ученые заявили о проекте нового коллайдера, который позволит заглянуть в неизведанное и раскрыть тайны Вселенной
Мир на пороге великих открытий
Фото: Reuters / Others
5 февраля 2024 г.

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) планируют построить новый, мощный ускоритель частиц, названный Будущим круговым коллайдером (FCC). Этот проект нацелен на преодоление ограничений текущего Большого адронного коллайдера и обещает новые открытия в области темной материи и темной энергии, которые составляют большую часть Вселенной.

Общий взгляд на коллайдеры: Коллайдеры - это сверхмощные научные установки, предназначенные для исследования мельчайших частиц материи. Они работают, ускоряя эти частицы до огромных скоростей и сталкивая их друг с другом, что позволяет ученым изучить взаимодействия и свойства частиц на уровне, недоступном для обычных микроскопов.

Цель нового проекта: Новый коллайдер ЦЕРН, названный Будущим круговым коллайдером (FCC), направлен на исследование 95% неизведанной Вселенной, включая такие загадочные явления, как темная материя и темная энергия.

Зачем он нужен: С момента открытия бозона Хиггса ученые столкнулись с трудностями в обнаружении других важных частиц. Новый коллайдер обещает преодолеть эти препятствия и ответить на ключевые вопросы, касающиеся строения и происхождения Вселенной.

Как он будет работать: Проект будет реализован в два этапа: первый сосредоточится на генерации и изучении частиц Хиггса, в то время как второй будет направлен на поиск новых частиц с использованием передовых технологий и магнитов.

Финансовые и этические соображения: Стоимость проекта в $15 млрд вызывает дискуссии о целесообразности таких инвестиций, особенно учитывая другие глобальные вызовы, такие как изменение климата. Некоторые ученые предлагают более экономичные альтернативы и призывают переосмыслить приоритеты в распределении научных ресурсов.

Что дальше: Окончательное решение о строительстве нового коллайдера будет принято странами-участницами ЦЕРН, которым предстоит взвесить научное значение и финансовые аспекты проекта.

Важность для науки и технологий: Исследования, проведенные с помощью коллайдера, могут привести к новым открытиям в физике, а также к технологическим инновациям в медицине, компьютерных науках и других областях, благодаря лучшему пониманию фундаментальных законов природы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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