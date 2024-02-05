О деталях заболевания информации нет, однако из заявления дворца известно, что король начал регулярное лечение с понедельника.

В заявлении отмечается оптимистичный настрой короля относительно лечения и его намерение как можно скорее вернуться к выполнению своих публичных обязанностей.

В связи с лечением король отложил все запланированные публичные мероприятия, ожидается, что его обязанности временно переймут другие старшие члены королевской семьи.

Детали о стадии рака и прогнозе также не разглашаются. Несмотря на приостановку участия в публичных событиях, 75-летний король продолжит исполнять свои конституционные обязанности главы государства.

В последний раз короля видели на церковной службе в Сандрингеме в воскресенье, где он приветствовал собравшихся. Король прошел обследование простаты в частной лондонской больнице более недели назад.

Решив сделать публичным свое лечение простаты, король стремился побудить мужчин к прохождению медицинских проверок, что, по заявлению дворца, привело к увеличению осведомленности об этом вопросе и всплеску интереса к недугу на сайте NHS.