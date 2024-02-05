По меньшей мере 112 человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших около 40 000 гектаров в чилийском регионе Вальпараисо, сообщили местные власти. Президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение и пообещал выделить все необходимые ресурсы для борьбы с бедствием.

Это стало самым смертоносным лесным пожаром в истории Чили. Многие из пострадавших находились на отдыхе в прибрежном регионе во время летних каникул.

Минздрав провинции объявил о катастрофических проблемах в инфраструктуре здравоохранения: из-за неотложной организации временных полевых госпиталей были отменены плановые операции. Для снижения нагрузки на систему будут привлечены студенты-медики, находящиеся на завершающем этапе обучения.

Спасательным службам трудно добраться до наиболее пострадавших районов. Министр внутренних дел Каролина Тоха предупреждает о том, что число погибших в ближайшие часы может «значительно увеличиться». Правительство не рекомендует путешествовать в районы, затронутые пожарами.

Министерство жилищного строительства заявило, что от пожаров пострадало от 3 000 до 6 000 домов. Президент Борич заявил, что комендантский час поможет освободить дороги и позволит аварийным службам добраться до пострадавших районов. К спасательным службам присоединились военнослужащие. Начато расследование о причинах пожаров. В стране объявлен общенациональный траур.

Прибрежный город Вальпараисо, расположенный в 116 км от столицы Сантьяго, привлекает множество туристов. В прошлом году регионы Био Био и Нубле — южнее Вальпараисо — также пережили лесные пожары, которые, по-видимому, становятся все более частыми и губительными.