ПОЛИТИКА
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Байден отказался делить Украину и Израиль
Администрация Джо Байдена объявила о планах президента США воспользоваться правом вето по отношению к отдельному законопроекту, поддержанному республиканцами из Палаты представителей. Этот законопроект предусматривал оказание помощи Израилю
Байден отказался делить Украину и Израиль
Photo: Reuters / Reuters
6 февраля 2024 г.

Президент поддерживает более обширный законопроект, который включает в себя помощь Украине и Израилю, а также предусматривает новое финансирование для обеспечения безопасности границ.

«Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить данный политический фокус и вместо этого быстро отправить на стол президента двухпартийный Закон о чрезвычайных национальных мерах безопасности в дополнение к ассигнованиям», — говорится в заявлении Белого дома.

Несколько месяцев представители администрации Байдена работали с демократами и республиканцами в Сенате над законопроектом, представленным в воскресенье. Этот законопроект объединяет миллиарды долларов чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе с реформой иммиграционной политики США.

Лидеры республиканцев в Палате представителей выразили намерение отклонить двухпартийный законопроект Сената и вместо этого проголосовать за законопроект, предоставляющий помощь исключительно Израилю.

Палата представителей с республиканским большинством приняла законопроект только о финансировании Израиля в ноябре. Однако он так и не рассматривался в Сенате, контролируемом демократами, из-за работы сенаторов над запросом Байдена к Конгрессу об одобрении более широкого пакета чрезвычайных мер безопасности.

В ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции в Неваде Джо Байден посоветовал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону обратить внимание на то, что делает Сенат, и подчеркнул важность двухпартийного соглашения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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