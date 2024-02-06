Землетрясение продолжалось более суток, вызвав мощные подземные толчки, разрушившие 160 тысяч зданий и погребшие под завалами около 53 тысяч человек. Сильнейшее потрясение с магнитудой 7,8 охватило 11 турецких провинций и несколько сирийских городов.

Мировое сообщество незамедлительно отреагировало на трагедию, предоставив гуманитарную помощь, команды спасателей и финансовую поддержку.

Спустя год, Турция вспоминает всех, кто оказывал помощь в это трудное время: спасателей, волонтеров, медицинский персонал, и оплакивает погибших.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим через социальные сети.

«Глубокая скорбь по поводу потери жизней в результате землетрясения в Кахраманмараше год назад продолжает гореть в наших сердцах. Молю о милости Аллаха для каждого из 53 тысяч 537 жертв. Выражаю искренние соболезнования их семьям и всему нашему народу. Желаю быстрого выздоровления более чем 107 тысячам пострадавших от этой страшной катастрофы», — написал президент.

В этот день по всей стране люди собираются на главных площадях городов, держа в руках флаги Турции и фотографии погибших, возлагая свечи, цветы и игрушки у памятных стен. Во всех мечетях страны проходят поминальные молитвы.