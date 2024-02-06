ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция скорбит по жертвам «трагедии века»
6 февраля 2024 года отмечается годовщина разрушительного землетрясения, унесшего жизни 53 тысяч человек в Турции и Сирии. Множество городов были обращены в руины
Турция скорбит по жертвам «трагедии века»
Photo: Reuters / Reuters
6 февраля 2024 г.

Землетрясение продолжалось более суток, вызвав мощные подземные толчки, разрушившие 160 тысяч зданий и погребшие под завалами около 53 тысяч человек. Сильнейшее потрясение с магнитудой 7,8 охватило 11 турецких провинций и несколько сирийских городов.

Мировое сообщество незамедлительно отреагировало на трагедию, предоставив гуманитарную помощь, команды спасателей и финансовую поддержку.

Спустя год, Турция вспоминает всех, кто оказывал помощь в это трудное время: спасателей, волонтеров, медицинский персонал, и оплакивает погибших.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим через социальные сети.

«Глубокая скорбь по поводу потери жизней в результате землетрясения в Кахраманмараше год назад продолжает гореть в наших сердцах. Молю о милости Аллаха для каждого из 53 тысяч 537 жертв. Выражаю искренние соболезнования их семьям и всему нашему народу. Желаю быстрого выздоровления более чем 107 тысячам пострадавших от этой страшной катастрофы», — написал президент.

В этот день по всей стране люди собираются на главных площадях городов, держа в руках флаги Турции и фотографии погибших, возлагая свечи, цветы и игрушки у памятных стен. Во всех мечетях страны проходят поминальные молитвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us