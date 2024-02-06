Владимир Зеленский рассматривает возможность радикальной «перезагрузки» военного и гражданского руководства Украины. Таким образом президент пытается активизировать военные действия против России.

4 февраля Зеленский заявил, что стремится сменить не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и других высокопоставленных правительственных чиновников.

«Определенно необходима перезагрузка, новое начало. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об отдельном человеке, а о направлении всего руководства страны», — заявил украинский лидер.

Как пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух западных чиновников, западные партнеры Украины нервничают по поводу надвигающихся потрясений. Особенно переживают страны, правительства которых выделили Киеву военную помощь.

Один из собеседников FT заявил, что Залужный пользуется огромной популярностью среди рядовых украинских солдат, а также среди населения в целом. Его отставка может привести к негативной реакции в критический для Киева момент, когда единство имеет решающее значение.

FT пишет, что в российско-украинской войне наступает переломный момент: Россия начала год с беспрецедентных заградительных ударов, направленных на подавление противовоздушной обороны Украины. ВСУ же наконец получили большую часть вооружений от западных союзников.

Киев все еще ожидает жизненно важной военной и финансовой помощи в размере $60 млрд от США. Евросоюз на прошлой неделе согласовал четырехлетний пакет финансовой помощи в размере €50 млрд, но в блоке все еще ведутся споры по поводу военного финансирования.

Неопределенности в военном и политическом руководстве Украины могут вызвать еще больше споров в Конгрессе США. Ранее республиканцы из Палаты представителей уже заявили, что не поддержат спонсирование Украины. Члены этой партии настаивают, что Вашингтон уже выделил Киеву достаточно средств.

Остается неясным, кого Зеленский прочит на место Залужного. Источники FT отмечают: ведущие кандидаты — командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, а также глава военной разведки Кирилл Буданов.

58-летний Сырский, опытный командир, считается близким союзником Зеленского, который неоднократно брал его с собой на фронт и фотографировался с войсками. Однако Сырскому не доверяют большое число украинских солдат. Они утверждают, что военачальник принял решения, которые без необходимости привели к значительным потерям оружия и боеприпасов, а также к человеческим жертвам.

38-летний Буданов не имеет такого опыта командования армией, как Залужный или Сырский. Однако он эффективно справляется со своей ролью во главе разведки, отмечает FT.

Однако на Западе недолюбливают Буданова за его наглую тактику, пишет издание.

Как выяснила газета, на прошлой неделе Зеленский встретился с Залужным, пытаясь наладить отношения, но переговоры зашли в тупик из-за спорного вопроса о мобилизации. Зеленский поставил под сомнение необходимость призыва 500 тыс. новых военнослужащих, к чему якобы призывал Залужный. Хотя сам военачальник позже отрицал эту информацию. В украинском парламенте продолжаются жесткие дебаты по этому вопросу.